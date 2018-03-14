Bahisle köpek dövüştürenlere jandarma baskını

Sivas’ta jandarma ekipleri bahisle köpek dövüştüren 20 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İl Jandarma Komutanlı ekiplerince Yassıcabel köyü mülki sınırları içerisinde yer alan Taşlıdere bölgesinde bulunan boş arazide köpek dövüşü yaptırılacağı tespit edildi. Bölgeye jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda iki Kangal ırkı köpeğin dövüştürüldüğü ve yaklaşık 20 kişinin dövüşü izlediği belirlendi. Ele geçirilen iki adet Kangal ırkı köpek Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Köpek dövüştüren şüphelilere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15’nci Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğünce kişi başı 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
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