HABER

'Bakan açılışa gelecek' diyerek köylülerden küçükbaş hayvan aldılar

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz' diyerek, köylülerden parasını sonra vermek üzere yaklaşık 15 küçükbaş hayvan alan 2 kişi yakalandı.Pamukova'nın Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine lüks araçlarla gelen 2 kişi, kendilerini iş adamı olarak tanıtarak, 'Bakan geliyor, açılış yapacağız. Mevlit için hayvan keseceğiz' diyerek köylülerden yaklaşık 15 küçükbaş hayvan aldı. Parayı pazartesi günü vereceklerini söyleyen şüpheliler, hayvan sahiplerine bir de kullanılmayan telefon numarası verdikten sonra ortadan kayboldu. Vatandaşların şikâyeti üzerine soruşturma başlatan Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.K. ve İ.S.'nin kiralık araçlarla ilçeye geldiklerini belirledi. Şüpheliler, Adapazarı'nda yol üzerinde bulunan bir tesiste kiralık olan lüks otomobille yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından U.K. ve İ.S. adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Diğer Haberler
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.