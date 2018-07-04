HABER

'Bakan danışmanıyım' diyerek dolandırıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisini 'İçişçileri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtıp, çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen F.Ş.

'Bakan danışmanıyım' diyerek dolandırıyordu

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, kendisini 'İçişçileri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtıp, çeşitli vaatlerle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen F.Ş. (50) gözaltına alındı.
Kendisini 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı' olarak tanıtan F.Ş., Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi ve çevresinde bağlantı kurduğu kişilerden 'iş bulma' ve 'sorun çözme' vaatleri ile toplam 20 bin lira sızdırdı. Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan F.Ş., Kumla Jandarma Karakolu'na teslim edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen F.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Traktörün römorkundan düşen genç öldüTraktörün römorkundan düşen genç öldü
Diyarbakır'da yakılan köpekle ilgili başsavcılıktan soruşturmaDiyarbakır'da yakılan köpekle ilgili başsavcılıktan soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.