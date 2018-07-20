HABER

Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti.

BAKAN DÖNMEZ'E BABA OCAĞINDA SEVGİ SELİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Söğüt'te Ertuğrul Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra baba ocağı Gölpazarı ilçesine hareket etti. Bakan Dönmez, ilçe girişine yaklaşık 5 kilometre kala hemşehrileri tarafından karşılandı. Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Bakan Dönmez'e çini tablo hediye etti. Bakan Dönmez daha sonra, vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla ilçe merkezine geldi. Bir süre vatandaşlarla ilçede sohbet eden Bakan Dönmez, babası Sefer Dönmez'in evinin bulunduğu Kuşçuören Köyü'ne gitti.

Bakan Dönmez, "Ata ocağına geldik çok mutluyuz. Benim çocukluğumun bir kısmı bu köyde geçti, ilçede geçti. Büyüklerimle burada olmam beni son derece mutlu etti. Onların bu coşkulu, duygulu karşılaması bizleri cesaretlendirdi. Onların duasıyla inşallah biz bundan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Bütün gayemiz kimse soğukta, yolda, karanlıkta kalmasın diye çalışmak inşallah" diye konuştu.

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtıAydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı
Su borusunu tamir ederken akıma kapılıp öldüSu borusunu tamir ederken akıma kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Korkunç! İran sınırında toprağa yarı gömülü erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde damat iki pompalıyla dehşet saçtı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Birine tecavüz edene kadar serbest

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.