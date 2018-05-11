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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

2'Sİ AĞIR 21 YARALI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçilerin içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)

2'Sİ AĞIR 21 YARALI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli işçilerin içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kadirli -Osmaniye karayolu Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Osmaniye programına katılan Kadirli Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işçileri taşıyan Nihat Çat yönetimindeki 80 S 7080 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu mısır tarlasına yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi ve Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE,(DHA)
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Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)Bakan Eroğlu: Son yağışların barajlara çok faydası oldu (3)

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