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Bakan Eroğlu'nun konvoyunda kaza: 1 öğrenci ve 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü çarpıştı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konvoyunda görev alan trafik polislerinin içinde olduğu ekip otosu ile ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 1 öğrenci ile 2 polis yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Atatürk Bulvarı Domaniçler kavşağında meydana geldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, çeşitli açılışlara ve temel atma törenlerine katılmak için Kütahya'ya geldi. Eroğlu'nun konvoyunda görev alan polis memuru Adnan Ayvazoğlu yönetimindeki 43 A 5948 resmi plakalı otomobil ile ortaokul öğrencilerini taşıyan Hakkı Çavuş'un kullandığı 43 S 0380 servis minibüsü çarpıştı. Kazada ekip otosu sürücüsü Ayvazoğlu ile aynı araçtaki komiser yardımcısı Murat Oflaz ve minibüsteki 1 ortaokul öğrencisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakan Eroğlu bölgeden geçtikten sonra meydana geldiği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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