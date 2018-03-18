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Bakan Fakıbaba’yı korumakla görevli polisler kaza yaptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı korumakla görevli polis memurlarının aracı kaza yaptı.

Bakan Fakıbaba’yı korumakla görevli polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı korumakla görevli polis memurlarının aracı kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı korumakla görevli Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı polis memurlarını taşıyan araç, bakanı karşılamak için Tokat- Amasya sınırına giderken Turhal çıkışında kaza yaptı. Tek taraflı kazada 1’i ağır 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Bakan Fakıbaba’yı korumakla görevli polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Bakan Fakıbaba’yı korumakla görevli polisler kaza yaptı: 3 yaralı

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