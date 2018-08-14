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Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

ÖZEL HAREKÂT YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan ve 30 milyon liraya mal olan 528 kişi kapasiteli Özel Harekât Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)

ÖZEL HAREKÂT YAŞAM MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı tamamlanan ve 30 milyon liraya mal olan 528 kişi kapasiteli Özel Harekât Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.
Yüksekova ilçesine bağlı Güllüce köyü yolu üzerindeki merkezin açılışını yapan Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerce şehit edilen astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın kanlarının yerde kalmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Öncelikle tüm güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederim. Çabuk zamanda bu masumların kanına giren katillerin gereği, arkadaşlarımızca yerine getirildi. Terörle mücadele büyük bir inanç ve kararlılıkla sürmekte ve sürecektir. Biz, terörü ne kadar mağlup edersek, bölgemizdeki kalkınma o kadar hızlı devam edecektir. Çocuklarımız daha güzel okullar, daha güzel meslekler ve daha güzel gelecekte buluşacak. Terörü Türkiye'ye musallat edenler, bugün başka bir terörle ülkeyi sınamaktadırlar, ekonomik terörizmle. Türkiye bugüne kadar bu vekalet savaşlarıyla yıkılmamıştır, tam tersine güçlenmiş ve büyümüştür."
Terörün bölge ekonomisine büyük zarar verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Geçtiğimiz günlerde yeni öğretmen adaylarımız kura çektiler. Kuranın hemen sonrasında televizyon kanalları birkaç öğretmen adayının sevinç çığlıklarını ortaya koydu. Söyledikleri kulaklarımda; 'Allah'a şükür Hakkari'ye, Şırnak'a çıkmışım'. Bu ne demek biliyor musunuz? Dün Hakkari'ye, Şırnak'a tayini çıktı diye üzülenlerin yerini bugün, buradaki evlatlarımızı, bu milletin birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrağımız, geleceğimiz, umudumuz ve sizin evlatlarınızı sahipsiz çıkarmayacak bir anlayışta buluşturmaktadır" diye konuştu.
Bakan Soylu, ekonomik terörizmle dünyaya mesaj verenlerin mağlup olacağını belirterek şunları kaydetti:
"Bugün neyi yapamayacaklarını görmektedirler. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Ülkemizin birliği ve beraberliğinde nasıl tek yumruk olduysak, bu ekonomik terörizme karşı da aynı anlayışı hep birlikte göstermeliyiz. ABD'nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir. Çünkü, eğer bugün etrafımızdaki coğrafyada ateş, huzursuzluk varsa, bu bölgeyi ve etrafımızdaki coğrafyayı geri kalmışlığa mahkum etmek istiyorlarsa, bunun müsebbibi bellidir. Buna karşı özellikle terörle ve ülkemizin kalkınmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede Allah bizi adım adım muvaffak kılmaktadır. Birbirimizi anlayarak, hissederek, duyarak, demokrasiyle ve milletle beraber bunu sağlayacağız."

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Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (3)

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