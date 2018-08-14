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Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uçakla bu sabah gelen İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvakt Dilberoğlu tarafından karşılandı. Bakan Soylu, buradan 31 Temmuz günü astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy'e bağlı Kalene üs bölgesine helikopterle gitti. Bakan Soylu, burada incelemelerde bulundu.

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