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Bakan Tüfenkci: "Makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, seçim ekonomisi uygulamayacağız"

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Gündemin ana maddesinin, siyaset, seçimler, erken seçimler olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen, Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri; Büyük Veri, Online Platformlar, Rekabet Hukuku programına katıldı.

Bakan Tüfenkci: "Makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, seçim ekonomisi uygulamayacağız"

Gündemin ana maddesinin, siyaset, seçimler, erken seçimler olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜSİAD ve Rekabet Kurumu tarafından organize edilen, Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri; Büyük Veri, Online Platformlar, Rekabet Hukuku programına katıldı. Şişli’de bir iş merkezinde düzenlenen programa, Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecek, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gündemin ana maddesi, siyaset, seçimler, erken seçimler. Ama şuna inanın, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına, makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına, ne seçim ekonomisi uygulayacağız, uyguluyoruz ne de popilist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla, gündemin özellikle iş dünyamızın yeni yatırımına, rekabetin korunması yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması sürenin de bu anlamıyla kısa olması da esasında iş dünyasının da arzuladığı, önemsediği bir konudur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Perakende e-ticaretin Türkiye’de 2013 ile 2016 yılları arasında yüzde 34 büyüdüğünü söyleyerek konuşmasını sürdüren Tüfenkci, "2023’de ise e-ticarette beklenen nokta 350 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmaktır" dedi.

"Dijital verilerin Türkiye sınırları içerisinde depolanmasına önem veriyoruz"
2016 yılında çıkardıkları Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın çok önemli olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Tüfenkci, "Biz yeni iş modelleri geliştirme noktasında ve yeni ve hızlı bir şekilde iş kurup yaygınlaşma adına hem bu platformlarda olmamız gerekir, hem bu verileri iyi analiz etmemiz gerekir, hem de bu noktada dünyaya açılmamız gerekir. İşte bununla ilgili hükümet olarak gerek teşviklerimiz noktasında, gerek kişisel verilerin korunması bakımından, gerekse bu platformların ve verilerin depolandığı alanların Türkiye sınırları içerisinde depolanmasına da ayrıca önem verdiğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü siz bu verileri bir başka ülkeye taşıdığınızda, depolamalarını, esasında bütün verileri de suistimale açık hale getiriyorsunuz. Onun için esasında sadece Türkiye değil, bütün dünyada veya gelişmiş ülkelerde bu verilerin kendi ülkeleri içerisinde depolanmasını istiyorlar" diye konuştu.

"Rekabet Kurumu Yasası’nın gözden geçirilmesi lazım"
Dijital alandaki gelişmelerin Rekabet Kurumunun önemini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Bu anlamda Rekabet Kurumuna önemli rol ve görevler düşmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıkar. Yeniden Rekabet Kurumu Yasası’nın gözden geçirilerek bu alanlarda da daha rahat çalışabileceği mevzuatsal alt yapının oluşturulması lazım. Aslında bitti ama meclis gündeminin yoğunluğundan çıkamadı. Ama önümüzdeki dönem çıkacağına inanıyorum" dedi.

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