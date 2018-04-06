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Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenazeye katıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenazesine katıldı.  Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın dün Sivas'ta vefat eden annesi Pembe Özata'nın (70) cenazesine katılmak üzere Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğaz köyüne geldi.

Bakan Yılmaz, Sivas'ta cenazeye katıldı

İrfan ÖZŞEKER/GÖLOVA (Sivas), (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın annesinin cenazesine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata'nın dün Sivas'ta vefat eden annesi Pembe Özata'nın (70) cenazesine katılmak üzere Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğaz köyüne geldi. Cuma namazına müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Özata ailesinin yakınları, Vali Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Belediye Başkanı Sami Aydın, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Özata'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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