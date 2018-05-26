HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 14:46 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimatla güvenligi tehdit ettiği iddiasıyla son iki ayda 19 bin 686 metruk bina yıkıldı.

Bakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyor

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimatla güvenligi tehdit ettiği iddiasıyla son iki ayda 19 bin 686 metruk bina yıkıldı. En fazla yıkım, 3 bin 859 bina ile Ankara’da gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı, 14 Mart 2018 tarihinde 81 ilin valiliğine, 'Metruk Binalar Genelgesi' göndererek insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımına, gizlenmesine ve bu maddelerin kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların tespitinin yapılması ve bu binaların mevzuata uygun şekilde yıkılmasıyla ilgili talimat verildi.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından son iki ayda Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk binanın tespiti yapıldı. Bu binalardan 19 bin 686 ‘sı yıkıldı. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi.
EN FAZLA YIKIM ANKARA’DA OLDU
Atıl durumdaki metruk binaların yıkımı, 3 bin 859 bina ile en fazla Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı sırasıyla bin 298 ile Aksaray, bin 225 ile Kayseri, bin 99 ile Erzincan, 759 ile İstanbul, 550 bina ile Bursa takip etti.

FOTOĞRAFLI

Bakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyorBakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyorBakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyorBakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyor

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Havuzu temizlemek isteyen görevli kimyasal maddeden zehirlendiHavuzu temizlemek isteyen görevli kimyasal maddeden zehirlendi
Samsun'un en eski ve en sağlam minaresiSamsun'un en eski ve en sağlam minaresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya’da iki kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

İş yeri basıp arkadaşlarını döven kızlar gözaltına alındı

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.