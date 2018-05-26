Bakanlığın talimatıyla metruk binalar yıkılıyor

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimatla güvenligi tehdit ettiği iddiasıyla son iki ayda 19 bin 686 metruk bina yıkıldı. En fazla yıkım, 3 bin 859 bina ile Ankara’da gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, 14 Mart 2018 tarihinde 81 ilin valiliğine, 'Metruk Binalar Genelgesi' göndererek insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının başta uyuşturucu olmak üzere zararlı maddelerin kullanımına, gizlenmesine ve bu maddelerin kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlığın 81 İle gönderdiği genelgede, güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların tespitinin yapılması ve bu binaların mevzuata uygun şekilde yıkılmasıyla ilgili talimat verildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgenin ardından son iki ayda Türkiye genelinde 60 bin 503 metruk binanın tespiti yapıldı. Bu binalardan 19 bin 686 ‘sı yıkıldı. Geriye kalan 40 bin 817 metruk bina içinse 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi.

EN FAZLA YIKIM ANKARA’DA OLDU

Atıl durumdaki metruk binaların yıkımı, 3 bin 859 bina ile en fazla Ankara’da gerçekleşti. Ankara’yı sırasıyla bin 298 ile Aksaray, bin 225 ile Kayseri, bin 99 ile Erzincan, 759 ile İstanbul, 550 bina ile Bursa takip etti.