Bakanlık engelli gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı

BİRECİK (Şanlıurfa),(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde rahatsızlanınca ailesi tarafından peş peşe 3 gün hastaneye götürülüp, serum takılarak evine gönderildikten sonra yaşamını yitiren spastik engelli Veysi Demir'in (20) ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Birecik'in Ekenek kırsal Mahallesinde geçen Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri günü mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterince ailesi tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve serum tedavisinin ardından yaşamını yitiren spastik engelli Veysi Demir'in ölümü sonrası gündeme gelen ihmal iddialarıyla açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihmal ya da kusuru olanlar hakkında yasal işlemler uygulanacağı belirtilerek, "Medyada, 'Engelli genç ihmal kurbanı oldu' başlığı ile yer alan haberler üzerine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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