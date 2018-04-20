HABER

Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi.  Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce mevkisinde meydana geldi.

Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, bakım çalışmaları nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Metin Özkaya yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Düzce mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metin Özkaya yönetimindeki 34 FT 2685 plakalı hafif ticari araç, yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda yavaşlayan Şaban Eren'in kullandığı 67 ZT 260 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Özkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Özkaya, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metin Özkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölüBakım çalışması yapılan yolda kaza: 1 ölü

Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?Canlı yayında isim verdi! Aday kim olacak?
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.