Bakım için çıktığı telesiyejden düşerek öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kayak merkezinde Tolga Ünlüdalgıçer (34), tamir ve bakımı için çıktığı telesiyejden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yedikuyular Kayak Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tolga Ünlüdalgıçer, tamir ve bakım için telesiyeje çıktı. Ünlüdalgıçer, bakım yapırken bir an dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Tolga Ünlüdalgıçer, götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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