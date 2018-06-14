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Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir yaşlı bakımevinde, zihinsel engelli ve kronik şizofreni hastasını darp ettiği iddia edilen hemşire Nazmiye A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakımevinde hemşire dehşeti! Mesai arkadaşı daha fazla dayanamadı

Yaklaşık 5 yıldır özel bir yaşlı bakım evinde kalan yüzde 80 zihinsel engelli ve kronik şizofren Fikret Bayraktar'ın (57), olay günü hemşire Nazmiye A.'dan sigara istediği, ret yanıtı alınca da ısrarcı olduğu belirtildi. Bunun üzerine Nazmiye A.'nın Bayraktar'ı darp ettiği öne sürüldü. Mesai arkadaşı bir hastabakıcının durumu bildirmesi üzerine, Nazmiye A. hakkında bakımevi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Bayraktar'ın ailesine de haber verildi.

ABLASI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kardeşinin darp edildiğini öğrenen ablası ve vasisi Hanife Gençkurt, İzmir'den Kuşadası'na gelerek hemşireden şikayetçi oldu. Polise başvuran Gençkurt, "Kardeşim yaklaşık 5 yıldır bu bakımevinde kalıyor. 12 Haziran Salı günü bakımevi müdürü beni arayarak, kardeşimin kendi çalışanları bir hemşire tarafından darp edildiğini ve konuyla ilgili polise müracaat ettiklerini söyledi. Kardeşimi darp eden hemşirenin Nazmiye A. olduğunu öğrendim, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Bakımevi müdürü Haşmet Atabey ise "Olayı adliyeye yansıttık. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak" dedi.

Öte yandan, soruşturma sonuçlanmadan hemşire Nazmiye A.'nın görevine son verildiği öğrenildi.

DHA

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