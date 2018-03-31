HABER

Bakır kabloları çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

ÇORUM'da İ.K.

Bakır kabloları çalarken yakalandılar

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da İ.K. ve E.Y., telefon hattına ait bakır kabloları çalarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çorum-İskilip Karayolu üzerinde ellerindeki kesici aletlerle telefon hattına ait bakır kabloları kestikten sonra araca yükleyip götürmeye çalışan iki kişiyi yakaladı. 450 metre uzunluğunda kabloyu çalan İ.K. ve E.Y. ifade için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!
Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.