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Bakır kazan hırsızlığı şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:20 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 gün önce meydana gelen bakır kazan hırsızlığı şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak’ta meydana gelene hırsızlık olayında, Samsun-Sinop karayolunda Ömer Tatar’a ait evin garajında bulunan bakır kazan ve kapları çalan şahıs Asri Mezarlık’ta saklanmıştı.

Bakır kazan hırsızlığı şüphelisi adliyede

Samsun’un Bafra ilçesinde 8 gün önce meydana gelen bakır kazan hırsızlığı şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak’ta meydana gelene hırsızlık olayında, Samsun-Sinop karayolunda Ömer Tatar’a ait evin garajında bulunan bakır kazan ve kapları çalan şahıs Asri Mezarlık’ta saklanmıştı. Evin yakınlarında inceleme yapan polis ekipleri bakır kazan ve kapları 100 metre ilerideki Asri Mezarlık’ta mezarların arsında saklanmış vaziyette bulmuştu.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahsın kimliğini belirleyerek arama çalışmaları başlattı. Bakır kazanları çaldığı iddia edilen Y.Ş(25), Türkeş Parkı’nda yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, polisteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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