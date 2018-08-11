Bakır kazan ve sumak ekşisi hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sumak ekşisi ve bakır kazan çalan 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sumak ekşisi çalma anı güvenli kameralarınca da kaydedildi.
Bir iş yerinden et kıyma makinesinin çalınması, evlerden de bakır kazan ve sumak ekşisi çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis, et kıyma makinesi ile Barbaros Mahallesi'ndeki evden 2 çuval sumak ekşisinin Necmettin D. (30) ve Fatih U. (34) tarafından, Malik Ejder Mahallesi'ndeki evden bakır kazanın ise Adem A. (19) tarafından çalındığını belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası da olduğu belirlenen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösterip birisi, "Biraz sonra serbestim. Adliye dışına gelirsen röportaj veririm" dedi.
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