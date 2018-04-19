Bakır ve hurda hırsızlığı yapan 3 kadın yakalandı

Samsun’da hurda ve bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 iş yerinden hurda ve bakır malzemeleri çaldıkları iddia edilen 3 kadın hakkında çalışma başlatıldı. OSB’deki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli kadınların izine kısa sürede ulaştı. Kameralardan tespit edilen Penbe İ., Arzu G. ve Güler G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi.