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Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

Bakırköy Meydanı'nda kaydedilen görüntülerde, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahısın görüntüleri bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bakırköy Meydanı'nda bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan vatandaşın ikna edilemediği öğrenildi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çatıya çıkan kişi başka bir kişi tarafından ikna edilmeye çalışırken görülüyor. İntihar girişiminde bulunan kişinin çatıya neden çıktığı bilinmezken, o anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
bakırköy meydanı intihar girişimi

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