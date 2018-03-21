IHAAW140119-ASA/21-03-2018
- Bakırköy’de gerçekleştirilen Nevruz mitinginde PKK/PYD Terör Örgütü propagandası yapan 22 şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
21.03.2018 14:01:19 TSI
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