Bakırköy'de gerginlik: 14 kişi gözaltına alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BAKIRKÖY Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi yapmak isteyen KESK üyesi 14 kişi gözaltına alındı.
KESK'e bağlı bir grup, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız yere işten çıkarıldığı öne sürdükleri sendika üyelerine destek için eylem yapmak istedi. Gruba CHP Milletvekili Ali Şeker de destek verdi. Grup, polisin uyarısına rağmen, oturma eylemi yapmak istedi. Polis, KESK üyelerini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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