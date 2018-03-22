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Bakırköy'de köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY  Sahil yolunda köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Sahil yolunda köprü altına sıkışan kamyon asılı kaldı. Görevli ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden sol lastiklerinin üstünde havada duran kamyonun altına girmesi ise dikkat çekti. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevkii Florya istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Adem Çoban'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı kamyon Yeşilyurt Mevki'nde bulunan bir köprüye takıldı. Köprü altından sıkışan kamyon sol lastiklerinin üstüne yükselerek askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. İBB'ye ait vinç aracı kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Çalışmalar sırasında görevlilerin ve sürücünün tehlikeye aldırış etmeden kamyon altına girip halat bağlaması dikkat çekti. Çalışmalar boyuna duran trafik, kamyonun yoldan çekilmesiyle normal akışına döndü. Yaşadığı kazayı anlatan kamyon sürücüsü Adem Çoban , "Oradan geçtik, İçi boş bir otele sandalye bıraktım oradan dönüyordum. İkitelli tarafına gidiyordum. Bende bir şey yok" diye konuştu. Aynı yerde geçtiğimiz hafta ise vinç taşıyan bir kamyon köprüye takılarak devrilmişti.

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