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Bakırköy'de otomobil su kanalına uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 02:10 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de otomobil su kanalına uçtu.

Bakırköy'de otomobil su kanalına uçtu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de otomobil su kanalına uçtu. Araç içeresinde bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, 23.30 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, iddiaya göre arkadan gelen başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, Küçükçekmece su kanalına uçtu. Araçtaki iki kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazadan yara almadan kurtulan iki kişiye, ambulans içinde tedbir amaçlı müdahale etti. Kazanın ardından olay yerine vinç çağırıldı. Otomobili su kanalından çıkarma çalışmalarının sabah saatlerinde başlayacağı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Bakırköy'de otomobil su kanalına uçtuBakırköy'de otomobil su kanalına uçtu

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