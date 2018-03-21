Bakırköy’deki nevruz mitinginde gözaltına alınanların sayısı 81’e yükseldi

Bakırköy’deki nevruz mitinginde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 81’e yükseldi.
Bakırköy’de gerçekleştirilen nevruz mitinginde terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan 34 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yapılan kontroller sırasında gözaltına alınanların sayısı 3’ü çocuk olmak üzere 81’e yükseldi.
Olası Sincar operasyonu için Irak'tan sert tepki: Reddediyoruz
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!
Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!
İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!
Merkel'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Okuyucu Yorumları 0 yorum