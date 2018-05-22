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Bakkal, 4 kız çocuğunu taciz iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 4 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen H.A., tutuklandı.

CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 4 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen H.A., tutuklandı.
Ceyhan ilçesinde bir ilkokulda okuyan 4 kız çocuğunun ailesinin şikayeti üzerine mahallede bakkallık yapan H.A., taciz iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, alınan ifadesinin arıdndan sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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