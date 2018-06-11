HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakkal, çamaşır ipiyle kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ta bakkal dükkanı işleten Fatih Kurt (34), evinin bodrumunda kendini tavana iple asarak intihar etti.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta bakkal dükkanı işleten Fatih Kurt (34), evinin bodrumunda kendini tavana iple asarak intihar etti. Olay sabah 09.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi, 9'uncu sokaktaki 2 katlı apartmanın bodrumunda meydana geldi. Bakkal esnafı, evli ve 2 çocuk babası Fatih Kurt, sabaha karşı 05.20'de Whatsapp hesabından 'Kimse üzülmesin, yakınlarım ağlamasın' durumunu paylaştı. Sabah erken saatlerde durumunu gören arkadaşları evine gitti. Arkadaşları Fatih Kurt'u evinin bodrumunda tavana çamaşır ipiyle asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Fatih Kurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Fatih Kurt'un işlettiği bakkalın borcu yüzünden intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı/ Ek fotoğraflarTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı/ Ek fotoğraflar
2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış2 kişinin öldüğü kazada, otobüs sürücüsü önlem almamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesine öyle bir şey yaptı ki

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesine öyle bir şey yaptı ki

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.