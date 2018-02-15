Bakkalda cinnet getirdi! Ailesini öldürüp dehşet saçtı!

İddiaya göre Sarayköy ilçesinde yaşayan Oktay Şahin (51), bugün sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Şahin'in (43) evine geldi. 14 yaşındaki kızı Nurdan Şahin'in de evde olduğu sırada çıkan tartışmada cinnet getiren Oktay Şahin, karısını ve kızını kuruşun yağmuruna tuttu, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.
Nurdan ve Ayşe Şahin hayatını kaybederken Oktay Şahin 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İHA
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