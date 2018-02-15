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Bakkalda cinnet getirdi! Ailesini öldürüp dehşet saçtı!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 12:09 | Son Güncelleme

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde cinnet getiren adam, karısını ve kızını silahla vurup öldürdü. Aynı silahla intihar etmeye çalışan adam ağır yaralandı.

İddiaya göre Sarayköy ilçesinde yaşayan Oktay Şahin (51), bugün sabah saatlerinde ayrı yaşadığı eşi Ayşe Şahin'in (43) evine geldi. 14 yaşındaki kızı Nurdan Şahin'in de evde olduğu sırada çıkan tartışmada cinnet getiren Oktay Şahin, karısını ve kızını kuruşun yağmuruna tuttu, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu.

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Nurdan ve Ayşe Şahin hayatını kaybederken Oktay Şahin 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cinnet kadın cinayeti Denizli

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adi adam. önce kendine sık ve def ol bu dünyada. eş ve çocuktan ne istiyorsun?
vermis cezalarini ne halt ettilerse artik ama kendine yazik etmis degermiydi bunlar icin
YAPMA YAW DENEK BOYLE OLDU..BURNUMUZUN DİBİNDEKİ TURBEYİ GETİREMEDİNİZ KENYADAN APOYU PAKETLEDİNİZ 4 MİTCİYLE HEEE :))
Cinnet getirdi nedir yaa zaten silahlanıp gelmiş belli ki öldürmek için. Bir bahane bulup kavga çıkararak hedefine ulaşıyor. Bu kaçıncı yazık değil mi kadına ve daha 14 yaşındaki yavruya ? Çocuklarınıza bile acımanız yok nasıl insanlarsınız siz yaa. Allah rahmet eylesin anneye ve kızına. İnşallah kurtulamaz bunu yapan cani...
Ülke olarak çıldırmışız. Depresyona giren insan sayılarında patlama olmuş. Ülke olarak her alanda bitmişiz ve dibe vurmuşuz. Öyle bir en kaz varki ortada doksan senede temizlenmez...
adamı çıltırtan bence eşi ve çocukları çünkü islamla yetiştirilen bir nesilden islam dışı hareketler yapmaya kalkıncada adam çıldırıyor, birde genelde kadınlar ve çocuklar yapıyor.
yuh
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