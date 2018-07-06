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Bakkalda şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal Y.D., gözaltına alındı.

Bakkalda şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal Y.D., gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından dün saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen huzur denetimleri sırasında, Efeler ilçesi kırsal Şahnalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkal dükkanında yapılan incelemede, şarj cihazı görünümlü bir kumar makinesiyle gençlerin kumara alıştırıldığı tespit edildi. İşletmeciliğini Y.D.'nin yaptığı bakkalda ele geçirilen ve madeni 1 TL ile çalışan kumar makinesi ile içerisindeki 100 TL'ye el konuldu. Gözaltına alınan bakkal Y.D. hakkında 'kumara yer ve mekan sağlamak' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

FOTOĞRAFLI

Bakkalda şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

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