Bakkalda şarj makinesi görünümlü kumar makinesi ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal Y.D., gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından dün saat 14.30 sıralarında gerçekleştirilen huzur denetimleri sırasında, Efeler ilçesi kırsal Şahnalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkal dükkanında yapılan incelemede, şarj cihazı görünümlü bir kumar makinesiyle gençlerin kumara alıştırıldığı tespit edildi. İşletmeciliğini Y.D.'nin yaptığı bakkalda ele geçirilen ve madeni 1 TL ile çalışan kumar makinesi ile içerisindeki 100 TL'ye el konuldu. Gözaltına alınan bakkal Y.D. hakkında 'kumara yer ve mekan sağlamak' suçundan işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
FOTOĞRAFLI
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!
Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum