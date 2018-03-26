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Bakkaldan çaldığı gofreti yerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

KONYA'da bir bakkala giren iki şüpheliden Nedim K.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir bakkala giren iki şüpheliden Nedim K. (21), polis tarafından çaldığı gofreti yerken yakalandı. Bakkala para ve sigara çalmak için girip, bulamayınca gofretleri alan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bakkalda meydana geldi. Nedim K. ve yanında arkadaşıyla birlikte bakkalın önüne geldi. İddiaya göre Nedim K., elinde bıçakla iş yerinin önünde bekleyip etrafı gözetlerken, arkadaşı da kepenk kilidini kırıp içeri girdi. İçeride para ve sigara bulamayan şüpheliler, gofretleri alıp uzaklaştı. Bu sırada durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bakkalın yakınındaki sokakta Nedim K.'yi çaldıkları gofretleri yerken yakaladı. Gözaltına alınan Nedim K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, polis kaçan diğer şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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