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Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 16:34 | Son Güncelleme 10 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö.'ye (17) cinsel saldırıda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen mahalle bakkalı Celal Ö. (63), 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Evrenseki Mahallesi'nde bakkal işleten Celal Ö., iddiaya göre geçen haziran ayında ekmek almaya gelen lise öğrencisi Ş.Ö.'ye cinsel saldırıda bulundu ve hamile bıraktı. Tutuklanan Celal Ö.'nün yargılandığı davanın karar duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alanya Cezaevi'nde tutuklu Celal Ö., duruşmaya Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

DNA TESTİNDEN YÜZDE 99.9 BABA

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olay tarihinde 16 yaşında olan Ş.Ö.'nün ifadesini okudu. Olay günü bakkala ekmek almaya giden Ş.Ö.'nün, alkollü olan Celal Ö.'nün tecavüzüne uğradığını anlatan savcı, genç kızın şikayetçi olduğunu belirttti. Ş.Ö.'nün annesi A.K.'nın ise kızının adet görmemesi üzerine hastaneye götürdüğünü ve hamile olduğunu öğrendiğini kaydeden savcı, annenin de jandarmaya giderek şikayette bulunduğunu aktardı. 11 hafta 2 günlük ceninin kürtaj yoluyla alındığını kaydeden savcı, ceninden ve şüpheliden alınan örneklerin DNA testi için İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildiğini, test sonunda Celal Ö.'nün yüzde 99.9 biyolojik baba olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Olayla ilgili Ş.Ö.'nün soruşturma aşamasında çelişkili ifadeler verdiğini aktaran savcı, dosyaya konulan cep telefonu görüntülerinde, ikilinin rıza dahilinde ilişkiye girdiklerinin değerlendirilebileceğini söyledi. Savcı, sanığın ifadesinde, Ş.Ö. ile birden fazla kez ilişkiye girdiğini kabul ettiğini, bu nedenle sanığın 'reşit olmayanla birden fazla cinsel ilişkiye girme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

"İLİŞKİYE GİREREK HATA YAPTIM"

Duruşmada savunmasını veren Celal Ö. ise olay günü kimseye rahatsızlık vermemek için evinde alkol aldığını, çok alkollü olduğunu, bu nedenle olay günü ne yaptığını tam bilemediğini söyledi. Daha önceden Ş.Ö. ile rızası dahilinde birlikte olduğunu da anlatan Celal Ö., bu birliktelikten hamileliğin söz konusu olmadığını kaydetti.

"EN ÇOK MAĞDUR OLAN BENİM"

DNA testi sonucunu da kabul etmeyen Celal Ö., "Sonuç neden öyle çıktı ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Bu olayda en çok mağdur benim. Ş.Ö. ile ilişkiye girerek hata yaptım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Sanık avukatı Derya Angın da olayın gerçekleştiği tarihte Ş.Ö.'nün gerçek yaşının tespit edilerek karar verilmesini talep etti. Ş.Ö.'nün avukatı Yusuf Top ise savcının esas hakkındaki görüşüne katılmadıklarını, sanığın zorla ilişkiye girme suçundan cezalandırılmasını istedi.

Karar aşamasında son sözü sorulan Celal Ö., "Ş.Ö. olay gecesi evinden kaçarak benim yanıma geldi, rızasıyla ilişkiye girdik. Ama hamile kaldığı ayda ben ilişkiye girmedim" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Celal Ö.'yü 'reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek' suçundan 6 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

DHA

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Antalya tecavüz öğrenci Manavgat Bakkal cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
kızda az değil gibi duruyor bence
hangi ceza bunun karşılığıdır. idam idam idam
@metinsevindik29 hakim ceza vermez 3 ay sonra dışarda digerlerinde olduğu gibi var olan cezalar akp tarafından uygulanmıyor hangi damdan bahsediyorsun
@metinsevindik29 AYNEN
16-17 yaşında kendi isteği bile olsa sen 63 yaşındasın, torunun yaşındaki bir kızla nasıl beraber olabiliyorsun ?
ALLAH HERKESE MANTIK İHSAN EYLESİN!... MANTIK BU YORUMDUR...!!!!!
Şu idam idam diye bağıranları hiç anlamıyorum. Bağırıp duruyorsun da mantığın ne kardeşim. Cinsel suçların en çok olduğu ülkeler bu tip cezaların olduğu ülkelerdir. Araplarda ABDde İranda idam serbest çözülmüş mü? onlarda sorun. Eğer çözüm istiyorsan EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM diye bağır.
@altanbey68 idam ulan idam idam idam
Dindar derken dindar olmayan din tüccarı Allahsız sapık bir din anlayışı ve müritlerini oluşturduk..
alan memnun satan memnun size ne?isteyen istediği kişi ile birlikte olamıcak mı.nasıl bir ülke burası?
ÇOCUK YAŞTA KIZLA NASIL BİRLİKTE OLUP BİRDE TAHLİYE İSTERSİN IRZ DÜŞMANI
Bakkalı konuşmuyorum o her şekilde suçluda, 16 yaşında kız nasıl sarhoş olur, peki hiç mi kızın özellikle annenin babanın suçu yok ?
İkisinide meydanda asacaksin ibret için
Utanmaz adam birde mağdurum diyor, 63 yaşındaki adam torunu 46 yaş kendinden küçük kıza hem zorla tecavüzle ediyor hem de mağdurum diyor. Allah seni bildiği gibi yapsın.
O KIZIN AİLESİNİ YARGILAYIN ADAMLA BİRLİKTE
Nedense yine magdur bayanlar oluyor. Rizasi vardi demesi yeterli oluyor tecavuzcunun artik. Allah belanizi versin topunuzun. Icine ettiniz ulkenin de adaletin de.
Biri 6 yıl sonra özgürlüğüne kavuşacak , öbürü bir ömür travma yaşayacak. Bu ne biçim adalet.
olay tecavüz değil.Defalarca gitmiş kız(!) Savcıda öyle demiş zaten Adam alkolu alıp sapıtmış. Almadan sapıtanda var ayrı konu almış biceza Güle güle kullansın şimdi Allah sapıttırmasın
17 yaşında ki bir kız neden 63 yaşındaki biriyle ilişkiye girsin?Adamın zaten ağarmamış yeri kalmamış,üzeri başı paspal,kız neden evden kaçıp bakkal ın yanına gelmiş.o yaştaki bir kız çocuğu o yaştaki bakkal işletene ancak bakkal amca der.Aile de incelenmeli bu durumlar ailede bu tür olaylara yatkınlıklarıyla da ilişkilendirilmeli Gelelim bakkala,ulan sapık adam kız senin torunun yaşında kız sana dese bu işi yapalım diye,senin onu azarlaman kolundan tutup doğru evine götürmen ailesine teslim etmen lazım değilmi! 18 yaşından küçük çocuğa kendi rızası bile olsa bu eylemi yapamazsın,o çocuk daha
namussuz herif
Kendi istegiyle olmus nasil bir mide var sende be kizim
HAYVAN AÇKEN İNSAN TOKKEN KUDURUR ATALARIMIZ NE GÜZEL SÖYLEMİŞ
Turk halki degerlerine namusuna kizlarina sahip cikmali. yasindan buyuk ozgurlukler. kiyafetler. ailelerin sahip cikamadigi gencler. baskalarininda basini yakiyor. bunlar riza disi yada rezilligi ortaya cikanlar. bide riza ile uyusturucu alkol eglence uckeninde devam eden bu pislik AHLAK- NAMUS-KORKU olmadan olmaz
İTHALAT PATLAMIŞKEN BIRAZDA YURTDISINDA AHLAK SATIN ALINSA OLMAMI
hani şu bu tarz olaylarda adana adana diyen arkadaşlar nerde demekki her yerde oluyormuş
idam cezası geri gelsin
o pisliğin aldığı nefes bile zarar o yaşta bi çocuk gel beraber olalım dese tokatı atıp bi daha böyle bişeye kalkışamaması için ailesine söylemek gerekir
@wattttt Bu adam direk yanlış yapmış zaten ama senin dediğin de çözüm olmaz. Tokatı vurup yolladın, kız da aileme söyleyecek diye gidip polise iftira atar "beni taciz etti vs vs" ayıkla pirincin taşını. Örnekleri var bunların. İş bu raddeye gelmemeli zaten çocukların aklına bile gelmemeli böyle şeyler. Ahlaklı çocuklar yetiştirmek lazım. Aç bi tv yi bak her yerde abuk subuk diziler, oradan öğreniyor, ahlaklarını bozuyor gençler hep. Benim zamanımda öyle diziler de yoktu böyle haberler de yoktu. Yeni nesil çok bozuk Allah sonumuzu hayır etsin.
kızda bedava siğara içki veya para falan alacam diye adama vermiş kim olsa alırdı yani...
TÜRKİYEDEKİ KANUNA BAKIN YAV 6 YIL NE GÜLÜNC BIR CEZA BAPRAN VARZA 6 GÜN BILE YATMASSIN İŞTE ÜLKENIN DURUMU
birisi yaşını başını almış öteki 16 yaşında kaşarlaşmış. toplumun yozlaşmış pislikleri. o değilde o kızın birden fazla kere o morukla birlikte olmasını ve sonrasında mağdur rolü yapmasını anlamıyorum. nasıl bir mide nasıl bir kursak....
yer yüzünün en tecavüz,cü ülkesi iyiki müslüman bir ülke başka türlü olsaydı memlekete saglam kız kalmazdı ne diyordu biri imanlı gençlik yetiştirecegiz imanlı olan alnı secdeye degenler başta tecavüz hırsızlık yolsuzluk ne varsa hepsini yaptılar iki rekat namaz kılan için her şeyi mübah saydılar koyun oğlu koyunlar
ALLAH dişi mahlukların şerrinden koruusn mesela bir dişi köpek sahıbı olsan büyük ihtımalle o köpeğın sahibinede başka zihniyetle bakarlar moda oldu bu tacizle suçlanmak,en iyisi DİŞİ mahlukatlardan uzak durmak
@arslan_ozeren_1955 baban da uzak dursaymış keşke
Abc
Hadi yaşınızdan utanmıyorsunuz da Allah korkusu da mı yok sizlerde yaaa. Koruyup kollayacağınıza nasıl böyle bir eylem gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizlerin çoluğunuz çocuğunuz yok mu empati kuramıyormusunuz. Belki de onları da bu şekilde istismar ediyorsunuz diye geçiyor aklımdan. Nasıl bukadar zalim vicdansız olunur anlamadım.
yazık 2. fotografta kızın elbisesi parçalanmış, cani pislik
Dayı affetmemiş :) 6 yıl yat da aklın başına gelsin yapınca iyi demi
yapınca iyi demi dayı 6 yıl yat da çocuklarla ilişkiye girmek neymiş gör
bu nedir biz hep buradan sitem edip duracakmıyız! neden bu leş kafalara ceza yok! ey hakim efendi ey savcı efendi bu pislikler senin karına kızına oğluna ve sana tecavüz edince mi ceza vereceksiniz bunlara! yeter be haber izlemek haber okumaktan tiksindim! yakında herkes ya sapık ya katil olacak! Allah belanızı versin!
27 yaşındayım bekarım. evlenmeye kız bulamıyorum. sapıklar namussuzlar ahlaksızlar sevişiyor bu adalet mi ?
Bıyıkları badem mi göremedim é ) é)
zorlama yok gibi bu anlatılanlarda
ne hale geldik biz bunları görürken bizden sonraki nesil kim bilir neler görecek? torunu yaşındaki biriyle cinsel ilişki yazıklar olsun!
kanun kanun değil ki aç kalıp üç kuruşluk yiyecek çalana 20 yıl verirler tecavüzcüye çocuk istismarcısına dolandırıcıya katile 6 yıl iyi halden serbest verirler iyi halde dedikleri takım elbise giyen sessiz oturan ların hepsine veriliyor yazıklar olsun böyle hukuk sistemine ve onu boyle yorumlayanlara
bakkala elleteyim derken kendisini kaptırmıştır
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