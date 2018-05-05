HABER

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada bir bakkal dükkanında çok sayıda ilaç ele geçirilirken, bir bilardo salonunun arka tarafına 'izin belgesiyle' yapılan kaydıraklı yüzme havuzu ise herkesi şaşkına çevirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların huzur ve güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması için uygulama başlattı.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu, Mirzaçelebi Mahallesi'nde özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgeye geldi. Zırhlı araçlarla sokağa giren polis bütün iş yeri ve Suriyeli vatandaşların üzerinde tek tek arama yaptı.

Uygulamada 718 Suriye uyruklu şahıs sorgulanırken, Suriyelilere ait 421 ait iş yeri de kontrol edildi. Kontroller esnasında bir bakkal dükkanının arka bölmesinde çeşitli markalarda çok sayıda ilaç bulundu. Dükkan sahibi Suriye uyruklu Sami Eleti isimli şahıs ve ilaçlar, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

polis3

Sorgulamalarda, Suriye uyruklu 47 yabancının izinsiz olarak başka şehirden geldiği belirlendi. İzinsiz şehir değiştiren göçmenler, kayıt illerine dönmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polisler yaptıkları bir aramada ise bilardo salonunun arka tarafından yüzme havuzu buldu. Çocukların saati 4 liraya girdiği yüzme havuzunun her tarafının kapalı olması ve kaydırakların bile bulunması herkesi şaşkına çevirdi. İş yerinin izin belgesi olduğu öğrenildi. Polis Suriyelilerin işlettiği hamamda da didik didik arama yaptı. (İHA)

polis2

15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdiKayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana operasyon havuz

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.