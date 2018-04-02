Bal hırsızları ayıyı aratmadı

Eskişehir’de bir şahsa ait arı kovanlarından kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından değeri 14 bin TL değerinde bal çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesinde gerçekleşti. Kontrol için orman içerisinde kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu bölgeye giden N.S., 30 çıta balının çalındığını fark etti. Ardından durumu jandarma ekiplerine bildiren kovan sahibi, yaklaşık 14 bin lira zararı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kimliği belirsiz şahıs veya şahıs tarafından yapılan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.