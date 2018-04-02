HABER

Bal hırsızları ayıyı aratmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir şahsa ait arı kovanlarından kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından değeri 14 bin TL değerinde bal çalındı.Edinilen bilgiye göre, olay Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesinde gerçekleşti.

Eskişehir’de bir şahsa ait arı kovanlarından kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından değeri 14 bin TL değerinde bal çalındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesinde gerçekleşti. Kontrol için orman içerisinde kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu bölgeye giden N.S., 30 çıta balının çalındığını fark etti. Ardından durumu jandarma ekiplerine bildiren kovan sahibi, yaklaşık 14 bin lira zararı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Kimliği belirsiz şahıs veya şahıs tarafından yapılan hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Gündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsızGündemi sarsacak çıkış: Kürtler AK Parti'den rahatsız
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Kayseri'de korkunç kaza! Çatıya uçtu

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

Bu görüntünün ardından büyük sürpriz

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

12 katlı iki binanın sakinleri şaşkın... 'Rezil olduk'

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İzmir'de hayrete düşüren olay! Ambulansa girip doktoru ısırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.