Bal hırsızları yakalandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi’nde 40 kilogram bal çalan 2 kişi ve balları satın alan 3 kişi gözaltına alındı.
Pamukkale’nin Saraylar Mahallesi’nde bir iş yerinde meydana gelen 40 kilogram bal çalınması olayı ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüpheli iki şahıs tespit edildi. Şüpheli iki şahıs M.Ç. ve M.Ş. ile balları ile balları satın alan şüpheli M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çalınan 40 kg bal bulunarak sahibine teslim edildi.
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