Bal tenekeleri ile eroin sevkıyatına polis darbesi

Gaziantep’te polis ekipleri yaptıkları operasyonda bal tenekeleri arasında gizlenmiş toplam 61 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 8 adet bal tenekesi içine gizlenmiş toplam 61 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bal tenekelerini açan ekipler, balın içerisinde poşetlerle gizlenmiş uyuşturucu paketlerini buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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