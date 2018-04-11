Bala’da trafik kazası: 2 ölü

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bala-Karakeçili Karayolu Bahçekaradalak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, M.K.Y (22) ve Y.E.B. (25) isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.