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Bala’da trafik kazası: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bala-Karakeçili Karayolu Bahçekaradalak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala-Karakeçili Karayolu Bahçekaradalak Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, M.K.Y (22) ve Y.E.B. (25) isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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