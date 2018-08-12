HABER

Balayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı.

Balayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada dün evlenen Özlem Yalın (24) yaşamını yitirirken, eşi Ferhat Yalın (28) ile 2 kişi yaralandı. Yalın çifti balayı için önce İzmir'e ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, sabah saatlerinde, Aydın- İzmir yolu Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ferhat Yalın'ın kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen sürücülerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Ferhat Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini olduğu bildirildi. Özlem Yalın'ın cansız bedeni ise olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile dün akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için bugün önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.
TIR sürücüsü Abdurrahman Gök Dumlupınar, gözaltına alınırken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralıBalayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralıBalayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralıBalayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurduDenizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu
Yüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybettiYüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.