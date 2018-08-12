Balayı yolundaki kazada gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada dün evlenen Özlem Yalın (24) yaşamını yitirirken, eşi Ferhat Yalın (28) ile 2 kişi yaralandı. Yalın çifti balayı için önce İzmir'e ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza, sabah saatlerinde, Aydın- İzmir yolu Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ferhat Yalın'ın kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen sürücülerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Ferhat Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini olduğu bildirildi. Özlem Yalın'ın cansız bedeni ise olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile dün akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için bugün önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. TIR sürücüsü Abdurrahman Gök Dumlupınar, gözaltına alınırken jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

