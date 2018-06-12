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Baldızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızına tecavüz ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.

Baldızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aynı evde kaldığı baldızına tecavüz ettiği iddia edilen Türkmenistan uyruklu Aramurat Orunov (38), tutuklandı.
Lefkoşa'da Türkmenistanlı Aramurat Orunov, eşi G.R. bakıcılık yaptığı eve gidince, birlikte kaldıkları baldızı R.Y.'yi (26) dövüp, tecavüz etti. Sabah Orunov işe gidince, R.Y. polise gidip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Aramurat Orunov, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde 'suçunu itiraf edip, "Şeytana uydum" diyen Orunov, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Baldızına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

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