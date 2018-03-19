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Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balık ağına takılan el bombası dalgıçlar tarafından barajdan çıkartılarak etkisiz hale getirildi.Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısında akşam saatlerinde tekneyle balık avlamak isteyen 2 balıkçının ağına el bombası takıldı.

Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balık ağına takılan el bombası dalgıçlar tarafından barajdan çıkartılarak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Atatürk Barajı kıyısında akşam saatlerinde tekneyle balık avlamak isteyen 2 balıkçının ağına el bombası takıldı. Ağı çekerken bombanın takılı olduğunu gören balıkçılar, ağı tekrar suya bırakarak, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, bomba imha uzmanları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri, suda yaptıkları uzun aramadan sonra el bombasını buldu. Bomba imha ekipleri, el bombasının fünyesini çıkararak bombayı etkisiz hale getirdi.

Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

Balık ağına takılan bomba etkisiz hale getirildi

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