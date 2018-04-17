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Balık avında kullanılan elektroşok ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Isparta Eğirdir Gölü’nde balık avında kullanılan elektroşok ile malzemeleri ele geçirildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürlüğü görevlileri Gelendost Yenice Akbük mevkiinde yaptıkları denetimlerde yasak olmasına rağmen balık avında kullanılan elektroşok cihazı ele geçirdi.

Balık avında kullanılan elektroşok ele geçirildi

Isparta Eğirdir Gölü’nde balık avında kullanılan elektroşok ile malzemeleri ele geçirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürlüğü görevlileri Gelendost Yenice Akbük mevkiinde yaptıkları denetimlerde yasak olmasına rağmen balık avında kullanılan elektroşok cihazı ele geçirdi. Denetimde 1 adet tekne, 2 adet sazan pinteri, 20 metre ağ, 40 adet kerevit sepetine de el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım Müdürü Uğur Turgut, "Balıkçılarımızın ve bu işle iştigal eden vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini dileriz. Halkımızdan av yasaklarıyla ilgili ihlalleri en yakın İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma veya Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermelerini önemle rica ederiz" diye konuştu.

Balık avında kullanılan elektroşok ele geçirildi

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