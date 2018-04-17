Balık avında kullanılan elektroşok ele geçirildi

Isparta Eğirdir Gölü’nde balık avında kullanılan elektroşok ile malzemeleri ele geçirildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürlüğü görevlileri Gelendost Yenice Akbük mevkiinde yaptıkları denetimlerde yasak olmasına rağmen balık avında kullanılan elektroşok cihazı ele geçirdi. Denetimde 1 adet tekne, 2 adet sazan pinteri, 20 metre ağ, 40 adet kerevit sepetine de el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım Müdürü Uğur Turgut, "Balıkçılarımızın ve bu işle iştigal eden vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini dileriz. Halkımızdan av yasaklarıyla ilgili ihlalleri en yakın İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma veya Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermelerini önemle rica ederiz" diye konuştu.
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız
Dünyanın gözü bu haberde! Rusya tarih verdi
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
AK Parti'yi kızdıracak sözler
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum