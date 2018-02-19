Balık lokantası alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir balık lokantasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangında patlayan tüpler, alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
İnegöl'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş'e ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürüldü, işletme ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...
Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti
Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...
Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum