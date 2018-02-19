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Balık lokantası alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 22:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir balık lokantasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir balık lokantasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangında patlayan tüpler, alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl'ün Arapoturağı mevkiinde Serkan Memiş'e ait balık lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken patlayan tüpler görevlilere zor anlar yaşattı. Olay, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin, vatandaşların da yardımıyla kontrol altına aldığı yangın güçlükle söndürüldü, işletme ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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