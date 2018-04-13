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Balık restoranında 372 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından Çankaya'daki bir balık restoranına yapılan operasyonda, 372 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Balık restoranında 372 şişe kaçak içki ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından Çankaya'daki bir balık restoranına yapılan operasyonda, 372 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Çankaya'da kaçak içki satışı yaptığı belirlenen bir balık restoranına operasyon yapıldı. Operasyonda, raflarda açıkta bulunan ve müşterilerin masasına servis edilen alkollü içkilerin üzerinde bulunan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrollerinin okunmadığı, yırtık ve zedelenmiş olduğu tespit edildi. Operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen 372 adet dolu alkollü içki şişesi ve 2 adet 5 litrelik pet su şişesi içerisinde toplam 6.5 litre koku ve renk itibariyle rakı olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında adli işlem yapılan şüpheli D.Ö. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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