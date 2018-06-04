Balık tutarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Recep Gökhan (69), baraj kıyısında oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçedeki Sarnıç mahallesi barajında meydana geldi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Malkara'daki baraja arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen evli ve 2 çocuk babası Recep Gökhan, oltayı baraja atıp beklemeye başladığı sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Recep Gökhan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

