HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Balık tutarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Recep Gökhan (69), baraj kıyısında oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Recep Gökhan (69), baraj kıyısında oltayla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, ilçedeki Sarnıç mahallesi barajında meydana geldi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden, Malkara'daki baraja arkadaşlarıyla balık tutmaya gelen evli ve 2 çocuk babası Recep Gökhan, oltayı baraja atıp beklemeye başladığı sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Recep Gökhan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Malkara Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.