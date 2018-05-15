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Balık tutarken nehre düşen 2 arkadaş bulunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu (34) ve Emrullah Şimşek (24), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Balık tutarken nehre düşen 2 arkadaş bulunamadı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dün balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu (34) ve Emrullah Şimşek (24), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Dün, Hendek Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu ve arkadaşı Emrullah Şimşek suda kayboldu. Mudurnu Çayı'nın Sakarya Nehri ile birleştiği noktada kaybolan Torunoğlu (34) ve Şimşek'in bulunabilmesi için yaklaşık 4 kilometrelik mesafe tarandı. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nden 47 kişi, iki zodyak botla nehirde ve arama köpekleriyle nehir etrafında arama yaptı. Ekipler, akıntının fazla olduğu çay ve nehrin birleştiği noktada ve yakınlarında tüm aramalara rağmen Selami Torunoğlu ve Emrullah Şimşek'i bulamadı. Kayıpların aileleri ekiplerin çalışmalarını kıyıdan takip etti. Arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi. Çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.

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Balık tutarken nehre düşen 2 arkadaş bulunamadı

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