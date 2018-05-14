Balık tutarken nehre düşen 2 arkadaş kayboldu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Sakarya Nehri'nde arkadaşlarıyla birlikte balık tutan 2 kişi, suya düşmesi sonucu kayboldu.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Mudurnu Çayı'nın Sakarya Nehri'ne döküldüğü Aktefek mevkisinde meydana geldi. Hendek'teki fabrikada çalışan ve izinli olan 4 işçi, balık tutmak için nehir kenarına geldi. Selami Torunoğlu ve Emrullah Şimşek, henüz bilinmeyen nedenle nehre düştü. Arkadaşlarının çabalarına rağmen 2 kişi, ulaşılamayıp, suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geldi. AFAD ve itfaiye ekipleri suda kaybolan 2 kişiyi bulmak için arama çalışma başlattı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen işçilerin yakınları ise arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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