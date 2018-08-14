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Balık tutarken nehre düşüp kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken suya düşen 25 yaşındaki Batuhan Çelik kayboldu.  Olay saat 18.00 sıralarında, Sakarya Nehri'nin Adapazarı Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Batuhan Çelik dengesini kaybederek nehre düştü.

Balık tutarken nehre düşüp kayboldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken suya düşen 25 yaşındaki Batuhan Çelik kayboldu.
Olay saat 18.00 sıralarında, Sakarya Nehri'nin Adapazarı Rüstemler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Batuhan Çelik dengesini kaybederek nehre düştü. Gencin su yüzeyine çıkmaması üzerine arkadaşları durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri botla girdikleri nehirde projektörlerle su üstü araması yaptı. Gece karanlığında yapılan aramada herhangi bir sonuç alınamadı. Kıyıdan arama çalışmasını izleyen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaya sabah saatlerine kadar ara verildi.

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Balık tutarken nehre düşüp kaybolduBalık tutarken nehre düşüp kaybolduBalık tutarken nehre düşüp kaybolduBalık tutarken nehre düşüp kayboldu

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