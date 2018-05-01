Balık tutarken Sakarya Nehri'nde kayboldu (2)

CESEDİ BULUNDU
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Sakarya Nehri'nde balık tutarken suya düşerek boğulan Suat Kara'nın cesedi bulundu. Arama sırasında nehre ağ atılırken, ceset ağa takıldı. Suat Kara'nın cesedinin sudan çıkarıldığı sırada yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kara'nın cenazesi Pamukova İlçe Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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