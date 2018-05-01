Balık tutarken Sakarya Nehri'nde kayboldu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde balık tutmaya giden Suat Kara (46) Sakarya Nehri'nde kayboldu. Balık tutarken akıntıya kapılan botunu yakalamak için nehre atladığı düşünülen Kara'yı bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde, Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Erenler ilçesinde yaşayan Suat Kara, balık tutmak için Sakarya Nehri kenarında yaptığı barakaya gitti. Yakınları, evden ayrıldığı günün gecesinde Kara'ya ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, nehir kenarındaki yeşillik alanda Suat Kara'nın botlarını ve kıyafetlerini buldu. Yapılan incelemede, Kara'nın balık tutarken akıntıyla sürüklenen botunu yakalamak için atladığı nehirde, sulara kapılıp kaybolduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Olay yerine gelen Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kocaeli'den gelen deniz polisi ekiplerinden dalgıçlar sualtında arama yaptı. Yaklaşık 60 kişilik ekibin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

